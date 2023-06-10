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Кубок России

Сегодня, 19:45

Наумов — о формате Кубка России: «Мне очень понравилось, надо продолжать в таком духе»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России.

«Такие матчи обычно бывают не очень красочными, потому что будет острая борьба, вряд ли кто-то будет с шашками наголо лезть вперед. Наверное, будут осторожничать, моментов и голов может быть немного. Но, мне кажется, ЦСКА все-таки выглядит предпочтительнее, думаю, армейцы выиграют с разницей в один мяч — 1:0 или 2:1», — приводит «РБ Спорт» слова Наумова.

Также он высказался о нынешней системе розыгрыша Кубка.

«Очень интересный розыгрыш. Командам давалось несколько шансов, как тому же «Краснодару». Мне очень понравилось, считаю, надо продолжать в таком духе. Сложности, конечно, определенные были — все это высчитывать и запоминать, два пути... Но в принципе было все понятно. Да и за два-три года все к этому привыкнут. Так что ничего нового придумывать не надо, в следующем году разыгрывать так же, а потом уже видно будет. Может, еще какие-то новшества ввести», — добавил специалист.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» в рамках суперфинала FONBET Кубка России состоится 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что на игру продано более 46 тысяч билетов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-naumov-v-blizhajshie-pyat-let-v-evrokubki-my-ne-vernemsya-tak-chto-nado-privy-kat-k-takoj-sisteme-rozy-gry-sha-kubka-rossii/
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Николай Наумов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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