Наумов рассказал, чем удивил «Спартак» в матче с «Пари НН»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов проанализировал события во встрече столичного «Спартака» и «Пари НН».

«Спартак» продолжает удивлять. В прошлом матче была тяжелая победа «на флажке» над «Сочи», а сейчас крупно обыграли «Нижний Новгород». Хотя добиться этого успеха москвичам было трудно, поскольку нижегородцы сыграли от обороны. Но «Спартак» забил красивый первый гол. В этом эпизоде ошибся молодой вратарь «Нижнего» Ботнарь. Ему нужно было увидеть позицию защитника и самому немного сместиться. Тогда он мог бы достать этот мяч. А второй гол «Спартак» забил, когда нижегородцы пошли всей командой вперед отыгрываться. Хотя до него я думал, что хозяева сумеют сравнять счет и будет серия пенальти», — приводит слова Наумова Vprognoze.ru.

Красно-белые гарантировали себе выход в плей-офф FONBET Кубка России, набрав 12 очков в 4 матчах группового турнира. 4 октября «Спартак» в гостях встретится в кубковой игре с «Динамо».