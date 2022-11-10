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10 ноября, 13:00

Названы имена арбитров матчей 6-го раунда Пути регионов Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский футбольный союз (РФС) объявил имена судей, назначенных на матчи 6-го раунда Пути регионов Кубка России.

Игры пройдут с 15 по 16 ноября.

Назначения арбитров на матчи 6-го раунда Пути регионов Кубка России

15 ноября, вторник

«Уфа» — «Динамо-Махачкала»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Павел Новиков, Андрей Пелых; резервный судья — Данил Каширин; инспектор — Лев Антонов.

16 ноября, среда

«КАМАЗ» — «Звезда»: судья — Владимир Сельдяков, ассистенты судьи — Денис Петров, Алексей Линкин; резервный судья — Ранэль Зияков; инспектор — Олег Лонский.

«Акрон» — «Алания»: судья — Андрей Фисенко, ассистенты судьи — Денис Мирошник, Станислав Попков; резервный судья — Кирилл Силантьев; инспектор — Александр Костин.

«Кубань» — «Волга»: судья — Олег Соколов, ассистенты судьи — Александр Чекалин, Михаил Кистанов; резервный судья — Юнус Кошко; инспектор — Юрий Князев.

Победители матчей выйдут в четвертьфинал Пути регионов Кубка России.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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