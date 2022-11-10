Названы имена арбитров матчей 6-го раунда Пути регионов Кубка России

10 ноября, 13:00
Российский футбольный союз (РФС) объявил имена судей, назначенных на матчи 6-го раунда Пути регионов Кубка России.
Игры пройдут с 15 по 16 ноября.
Назначения арбитров на матчи 6-го раунда Пути регионов Кубка России
15 ноября, вторник
«Уфа» — «Динамо-Махачкала»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Павел Новиков, Андрей Пелых; резервный судья — Данил Каширин; инспектор — Лев Антонов.
16 ноября, среда
«КАМАЗ» — «Звезда»: судья — Владимир Сельдяков, ассистенты судьи — Денис Петров, Алексей Линкин; резервный судья — Ранэль Зияков; инспектор — Олег Лонский.
«Акрон» — «Алания»: судья — Андрей Фисенко, ассистенты судьи — Денис Мирошник, Станислав Попков; резервный судья — Кирилл Силантьев; инспектор — Александр Костин.
«Кубань» — «Волга»: судья — Олег Соколов, ассистенты судьи — Александр Чекалин, Михаил Кистанов; резервный судья — Юнус Кошко; инспектор — Юрий Князев.
Победители матчей выйдут в четвертьфинал Пути регионов Кубка России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования