Непомнящий назвал «Зенит» фаворитом матча суперфинала Кубка России

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче суперфинала FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой».

«Кубковые матчи абсолютно непредсказуемые. Но меня огорчает, что «Балтика» в следующем сезоне не будет играть в РПЛ. В этой встрече для меня «Зенит» — фаворит. Фаворит с большим отрывом? Нет. «Балтика» — это не команда с Даниловского рынка, «Зениту» будет непросто. Санкт-Петербург точно не сильнее Калининграда на голову. Допускаю, что в основное время будет ничья», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

Суперфинал Кубка России состоится 2 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 18.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Карасев.

В сезоне-2023/24 «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, став чемпионом России в шестой раз кряду. «Балтика» финишировала 15-й и вылетела в первую лигу.