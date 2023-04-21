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Кубок России

Сегодня, 00:53

Непомнящий: «Выступление «Акрона» — большое удивление»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал успешное выступление «Акрона» в FONBET Кубке России.

«Выступление «Акрона» — большое удивление. С одной стороны — выдающаяся работа тренера, Женя Калешин просто молодец! С другой, разговор идет не о силе «Акрона», а о проигравших командах — «Торпедо», «Локомотиве», «Динамо», «Спартаке». Может быть, у нас такой уровень РПЛ.

Может это единоразовая сенсация в Кубке, но, когда это уже тенденция, возможно, команды Первой лиги и РПЛ подравнялись. Меня это удивляет, я до сих пор не могу ответить на этот вопрос. Что-то в «Акроне» есть. У тольяттинцев имеется кураж, адреналин, и командам РПЛ неудобно играть на искусственном поле, но все равно за счет одного класса не обыгрывают. Значит, нужно прилагать сверхусилия, на которые эти команды неспособны», — цитирует Metaratings.ru Непомнящего.

«Акрон» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где в первом раунде встретится с «Краснодаром».

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashii-o-fenomene-akrona-vozmozhno-uroven-komand-rpl-i-pervoi-ligi-podravnyalsya-244872/
Валерий Непомнящий
Футбол
ФК Акрон
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