Непомнящий: «Выступление «Акрона» — большое удивление»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал успешное выступление «Акрона» в FONBET Кубке России.

«Выступление «Акрона» — большое удивление. С одной стороны — выдающаяся работа тренера, Женя Калешин просто молодец! С другой, разговор идет не о силе «Акрона», а о проигравших командах — «Торпедо», «Локомотиве», «Динамо», «Спартаке». Может быть, у нас такой уровень РПЛ.

Может это единоразовая сенсация в Кубке, но, когда это уже тенденция, возможно, команды Первой лиги и РПЛ подравнялись. Меня это удивляет, я до сих пор не могу ответить на этот вопрос. Что-то в «Акроне» есть. У тольяттинцев имеется кураж, адреналин, и командам РПЛ неудобно играть на искусственном поле, но все равно за счет одного класса не обыгрывают. Значит, нужно прилагать сверхусилия, на которые эти команды неспособны», — цитирует Metaratings.ru Непомнящего.

«Акрон» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где в первом раунде встретится с «Краснодаром».