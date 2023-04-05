Непомнящий: «Реализация подвела «Динамо»

Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал победу «Акрона» над «Динамо» (0:0, 4-1) в матче Пути регионов FONBET Кубка Россиии.

«В футболе так бывает. Реализация подвела «Динамо», при том, что много моментов создали, хорошо доводили мяч до завершающего удара, но непосредственно завершающего удара не хватило. Возможно, «Динамо» не хватило свободы, концентрации или наличия Артема Дзюбы. Извините за шутку.

«Акрон» хорош, команда четко знала, как действовать. Это, кстати, свойственно командам Калешина. Он известен тем, что является очень вдумчивым специалистом, и у него есть свои идеи, которые он умеет доводить до футболистов. Сегодня удача была на стороне «Акрона» — победа полностью заслуженная», — цитирует Metaratings.ru Непомнящего.

«Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где сыграет с одной из команд, которая проиграла в полуфинале Пути РПЛ («Спартак» или «Крылья Советов"/ЦСКА). В предыдущих стадиях тольяттинцы выбили «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, пенальти 7:6).