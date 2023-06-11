Непомнящий рассказал, какую игру ждет в Суперфинале FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от Суперфинала FONBET Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и московский ЦСКА.

«Естественно, ЦСКА — явный фаворит Суперфинала Кубка России. Но есть множество второстепенных факторов: в кубковых играх, особенно в финале, может быть всякое. «Краснодар» весной на ходу — они провели солидный отрезок сезона. У них зрелищный, яркий и интересный футбол — эта команда может всех удивить! Но у двух клубов почти нет опытных бойцов с огромным опытом больших побед за спиной. Только лишь Акинфеев у армейцев. Поэтому я думаю, что в игре будет много суеты и нервов. На большое количество голов рассчитывать нам не стоит. Надеюсь, что футбол получится зрелищным», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.