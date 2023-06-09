Непомнящий считает ЦСКА фаворитом суперфинала FONBET Кубка России

Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий поделился мнение о предстоящем суперфинале FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Краснодар» проводит очень яркую концовку сезона, но все равно я считаю фаворитом решающего матча ЦСКА. Обе команды очень организованы, но у ЦСКА более длинная скамейка, есть более наигранная система игры. Плюс опыт таких ребят, как Игорь Акинфеев и Кирилл Набабкин, должен сказаться. Сейчас команда на позитивной волне после того, как решила задачу в чемпионате, завоевала медали. Но и списывать «Краснодар» со счетов нельзя", — цитируют «Известия» Непомнящего.

Суперфинал Кубка России по футболу между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет 11 июня в московских «Лужниках». Начало — 17.00 по московскому времени.