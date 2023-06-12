Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 14:59

Непомнящий заявил, что «Краснодар» почти имел право на поражение в финале FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий отреагировал на победу «армейцев» в Суперфинале FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Армейцы одержали трудную победу. Результат по игре закономерен. Игра была ничейной, конечно, с некоторым преимуществом ЦСКА, но тем не менее во втором тайме «Краснодару» удалось сравнять счет. Ну а что касается серии пенальти, то здесь Акинфеев сыграл значительную, важную функцию. Акинфеев, как всегда, спасает, выручает и в этот раз произошло то же самое. В кубковых или финальных матчах не всегда побеждают фавориты, и здесь чаще команды, которые лучше играют по ходу матча, проигрывают. Этот закон работает. В какой-то степени ЦСКА являлся фаворитом, но и «Краснодар» сейчас на приличном ходу. Да, у них есть проблемы в игре в обороне, но в атаке это опасный соперник. Сейчас линия атаки «Краснодара» одна из сильнейших у нас. Поэтому это призрачное преимущество ЦСКА было почти нивелировано «Краснодаром». «Краснодар» почти имел право на поражение, а у ЦСКА этого права не было. Все-таки фаворит и игра проходила в Москве. С одной стороны, все логично, а с другой стороны, в футболе не все логичное сбывается», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

Московский ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России по футболу. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты армейцев (6:5).

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashii-krasnodar-pochti-imel-pravo-na-porazhenie-v-finale-kubka-a-u-cska-etogo-prava-ne-bylo-258163/
Валерий Непомнящий
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Хочу выиграть много медалей для Франции». Бывшая россиянка Кирпичникова уже побеждает в другой стране
Джокович обыграл Рууда и в третий раз стал победителем «Ролан Гаррос»
Путин поздравил россиян с Днем России
Corriere della Sera: бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет
Телеведущая Sky News высмеяла поведение Байдена на военной базе в США
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: FONBET Кубок России: ЦСКА выиграл трофей в суперфинале с «Краснодаром»
Кубок надежды России. Колонка Казакова о турнире в новом формате
Габулов: «Скептически относился к назначению Федотова, но ЦСКА при нем взял трофей»
Нужно ли было менять Агкацева на Сафонова перед серией пенальти? Мнение Габулова
Габулов: «Агкацев оставил «Краснодар» в игре в начале матча с ЦСКА»
«Игроки «Краснодара» дрогнули перед авторитетом Акинфеева. Правильно, что Агкацева не поменяли на Сафонова». Мнение Габулова
Гордеев поделился мнением о победе ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мендес назвал победу ЦСКА в FONBET Кубке России одним из самых счастливых моментов в жизни

Гаджиев назвал две причины победы ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России