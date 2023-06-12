Непомнящий заявил, что «Краснодар» почти имел право на поражение в финале FONBET Кубка России

Экс-советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий отреагировал на победу «армейцев» в Суперфинале FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Армейцы одержали трудную победу. Результат по игре закономерен. Игра была ничейной, конечно, с некоторым преимуществом ЦСКА, но тем не менее во втором тайме «Краснодару» удалось сравнять счет. Ну а что касается серии пенальти, то здесь Акинфеев сыграл значительную, важную функцию. Акинфеев, как всегда, спасает, выручает и в этот раз произошло то же самое. В кубковых или финальных матчах не всегда побеждают фавориты, и здесь чаще команды, которые лучше играют по ходу матча, проигрывают. Этот закон работает. В какой-то степени ЦСКА являлся фаворитом, но и «Краснодар» сейчас на приличном ходу. Да, у них есть проблемы в игре в обороне, но в атаке это опасный соперник. Сейчас линия атаки «Краснодара» одна из сильнейших у нас. Поэтому это призрачное преимущество ЦСКА было почти нивелировано «Краснодаром». «Краснодар» почти имел право на поражение, а у ЦСКА этого права не было. Все-таки фаворит и игра проходила в Москве. С одной стороны, все логично, а с другой стороны, в футболе не все логичное сбывается», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

Московский ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России по футболу. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты армейцев (6:5).