0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 12:39

Непомнящий заявил, что вылет «Торпедо» из FONBET Кубка России — это нормально

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный российский тренер Валерий Непомнящий оценил перспективы «Торпедо» во второй части сезона.

«Однажды говорил: безумно расстроюсь, если «автозаводцы» вылетят из РПЛ. Очень переживаю за команду. Что ожидать от них, после вылета из КР? Не в курсе, почему команда так сыграла в кубковом матче с «Акроном». Но то, что «Торпедо» вылетело из Кубка, это вполне нормально. Потому что командам, которые борются за выживание в РПЛ, сейчас должно быть не до Кубков — у них немного другие задачи. Для меня уход Ильи Геркуса — новость. Знал, что заранее покинет пост президента, но меня это удивило. Не знаю, что ждать от «Торпедо» во второй части сезона. Будем следить за событиями», — приводит слова Непомнящего Sport24.

Московский клуб вылетел из FONBET Кубка России, проиграв «Акрону» в четвертьфинале Пути регионов со счетом 0:2.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-04-valeriy-nepomnyashchiy-vylet-torpedo-iz-kubka-eto-normalno-u-takikh-komand-nemnogo-drugiye-zadachi
Валерий Непомнящий
Футбол
Кубок России
ФК Торпедо (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Мазепин добился снятия санкций. Он сможет вернуться в «Формулу-1»?
Бобби Оррлов. Российский защитник восхищает в «Бостоне» после обмена из «Вашингтона»
В Москве убили одного из создателей вакцины «Спутник V»
В ДНР сообщили о сбитом самолете в небе над Енакиево
Командир подразделения ВСУ сообщил о приказе командования немедленно покинуть Артемовск
Reuters узнало о планах по консервации «Северных потоков»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Лещук рассказал, что сделал не так при подготовке к финалу Кубка России против «Спартака»
Агент Лахтер призвал не судить Дзюбу по первым матчам за «Локомотив»
Агент Вендела рассказал, что ситуация с бананом не повлияла на настрой футболиста
Зарема — об отклонении CAS апелляции «Зенита»: «Карнавала не будет!»
Калачев заявил, что у «Ростова» есть проблемы
В «Зените» подтвердили отказ CAS в апелляции по делу Малкома, Барриоса и Родригао
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лещук рассказал, что сделал не так при подготовке к финалу Кубка России против «Спартака»