Швец и Черников заработали дисквалификацию. Но их не накажут

Судейство
Сегодня, 18:00
В матчах 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России три игрока получили по второй желтой карточке в турнире — Антон Швец («Ахмат»), Александр Черников («Краснодар») и Умарали Рахмоналиев («Рубин»).
В соответствии с пунктом 15.4 кубкового регламента «каждые 2 предупреждения, полученные игроком или официальным лицом клуба в разных матчах соревнования, влекут автоматическую дисквалификацию на следующий матч соревнования в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС». То есть, исходя из этого положения упомянутого документа, трое футболистов должны пропустить следующие игры своих команд.
Но от такого наказания их избавляет следующий пункт регламента. В нем написано, что «предупреждения, полученные игроками и официальными лицами клубов в разных матчах соревнования, аннулируются (а также аннулируются последствия их применения) перед проведением матчей 1/4 финала плей-офф верхней сетки, матчей 1-го этапа 1/4 финала плей-офф нижней сетки».
Исключение из правил спорное. Но оно есть и действует. Потому Швец, Черников и Рахмоналиев вправе сыграть в четвертьфинале.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2