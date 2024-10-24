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Судейство

Сегодня, 18:00

Швец и Черников заработали дисквалификацию. Но их не накажут

Александр Бобров
Шеф-редактор
Александр Черников.
Фото ФК «Краснодар»
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В матчах 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России три игрока получили по второй желтой карточке в турнире — Антон Швец («Ахмат»), Александр Черников («Краснодар») и Умарали Рахмоналиев («Рубин»).

В соответствии с пунктом 15.4 кубкового регламента «каждые 2 предупреждения, полученные игроком или официальным лицом клуба в разных матчах соревнования, влекут автоматическую дисквалификацию на следующий матч соревнования в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС». То есть, исходя из этого положения упомянутого документа, трое футболистов должны пропустить следующие игры своих команд.

Но от такого наказания их избавляет следующий пункт регламента. В нем написано, что «предупреждения, полученные игроками и официальными лицами клубов в разных матчах соревнования, аннулируются (а также аннулируются последствия их применения) перед проведением матчей 1/4 финала плей-офф верхней сетки, матчей 1-го этапа 1/4 финала плей-офф нижней сетки».

Исключение из правил спорное. Но оно есть и действует. Потому Швец, Черников и Рахмоналиев вправе сыграть в четвертьфинале.

Александр Черников
Антон Швец
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Краснодар
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Динамо
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Спартак
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Локомотив
Ростов
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Химки
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13.08
17:30
Оренбург
Локомотив
2 : 3
13.08
20:00
Ростов
Химки
3 : 1
28.08
15:00
Оренбург
Ростов
0 : 1
28.08
19:30
Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
19:00
Ростов
Оренбург
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19.09
18:30
Химки
Локомотив
1 : 5
01.10
18:30
Локомотив
Оренбург
2 : 1
02.10
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Химки
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П 8 : 7
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23.10
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Оренбург
Химки
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23.10
19:00
Ростов
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П 7 : 8
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Ахмат
Пари Нижний Новгород
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31.07
21:00
Краснодар
ЦСКА
1 : 0
14.08
17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
1 : 1
15.08
20:30
Краснодар
Ахмат
1 : 0
27.08
17:15
Ахмат
ЦСКА
0 : 2
28.08
17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0 : 1
18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0 : 2
02.10
21:15
Ахмат
Краснодар
3 : 0
22.10
20:45
ЦСКА
Ахмат
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Краснодар
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Зенит
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Рубин
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18:00
Факел
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1 : 2
27.08
17:15
Акрон
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П 5 : 4
1 : 1
27.08
19:30
Факел
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Акрон
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П
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1
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0
1
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Динамо Мх
2
1
14.08 19:30
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0
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15.08 18:00
Факел
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1
2
15.08 20:30
Краснодар
Ахмат
1
0
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Ахмат
ЦСКА
0
2
27.08 17:15
Акрон
Зенит
П
5
4
1
1
27.08 19:30
Спартак
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0
1
27.08 19:30
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Оренбург
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