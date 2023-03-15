Нигматулин с сарказмом высказался о Кубке России: «Может, «Локомотив» пойдет в турнир для проигравших?»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал для «СЭ» поражение железнодорожников от «Акрона» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:1 (6:7).

«Локомотив» проиграл все три матча в Кубке в этом году. С одной стороны, печально, с другой стороны, в чемпионате у железнодорожников дела чуть налаживаются и есть возможность сконцентрироваться на решении задач о спасении.

Я немного не понимаю, как все происходит в нынешнем розыгрыше Кубка. Нижняя, верхняя, боковая сетка. И в случае поражения не всегда команда вылетает. Может, «Локомотив» дальше пойдет в отдельный турнир для проигравших? Это мой сарказм по поводу нынешней схемы. Возможно она неплохая, но нужно посидеть, поизучать регламент, чтобы в ней разобраться. В моем понимание Кубок есть Кубок. Когда команды проигрывают, они вылетают. Как бы то ни было, теперь желаю «Локомотиву» удачи в РПЛ», — сказал Нигматуллин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

«Локомотив» после поражения от «Акрона» прекратил участие в FONBET Кубке России.