Нигматуллин назвал диджейский сет Загитовой историей про имидж

Бывший вратарь сборной России и диджей Руслан Нигматуллин отреагировал на новость, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова исполнит перед матчем FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» диджейский сет.

«Сыграть просто так с листа ни у кого не получится, потому что это профессия, которой нужно обучаться. Во-первых, у меня за спиной была музыкальная школа. Во-вторых, у меня было непосредственно обучение техническим моментам, связанным с выступлением и изучением диджейского пульта. Перед дебютом мне понадобилось определенное время, потому что это сложно. Думаю, диджейский сет Алины Загитовой — история про имидж. Она играет с Иманбеком, основную часть работы будет делать он, а она будет ему красиво подтанцовывать. Мне ни в коем случае не хотелось бы обижать Алину Загитову. Я прекрасно к ней отношусь. Но давайте не будем называть это полноценным диджей-сетом. Скорее всего, она будет в качестве гоу-гоу. Хотя, может быть, я чего-то не знаю и Алина в душе мечтает быть диджейкой, гастролировать по миру. Безусловно, это будет украшением матча «Локомотив» — «Спартак». Я тоже когда-то на заре своих выступлений, кажется, в 2011 году, играл как раз на матче «Локомотив» — «Спартак» на стадионе железнодорожников», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

Игра между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 22 февраля и начнется в 20:00 по московскому времени.