Нигматуллин: «Для «Нижнего Новгорода» матч с «Локомотивом» не будет каким-то сверхпринципиальным из-за фигуры Галактионова»

Вратарь «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин не считает матч Кубка России против «Локомотива» сверхпринципиальным.

«Для нас матч не будет каким-то сверхпринципиальным из-за фигуры Галактионова. Конечно, интересно с Михаилом Михайловичем снова пересечься, рады, что он получил назначение в такой клуб, как «Локомотив». Но матч важен сам по себе. Всегда хочется побеждать. Тем более в таком кубковом матче, от которого зависит, какое место займем в группе», — цитируют «Известия» Нигматуллина.

Матч Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» — «Нижний Новгород» состоится в воскресенье, 27 ноября.