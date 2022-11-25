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Нигматуллин: «Для «Нижнего Новгорода» матч с «Локомотивом» не будет каким-то сверхпринципиальным из-за фигуры Галактионова»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин не считает матч Кубка России против «Локомотива» сверхпринципиальным.

«Для нас матч не будет каким-то сверхпринципиальным из-за фигуры Галактионова. Конечно, интересно с Михаилом Михайловичем снова пересечься, рады, что он получил назначение в такой клуб, как «Локомотив». Но матч важен сам по себе. Всегда хочется побеждать. Тем более в таком кубковом матче, от которого зависит, какое место займем в группе», — цитируют «Известия» Нигматуллина.

Матч Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» — «Нижний Новгород» состоится в воскресенье, 27 ноября.

Источник: https://iz.ru/1430873/aleksei-fomin/vdol-po-piteru-otomstit-li-zenit-spartaku-za-razgrom-v-moskve
Артур Нигматуллин
Футбол
Кубок России
ФК Нижний Новгород
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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