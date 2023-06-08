Нигматуллин рассказал, стоит ли Сафонову выходить против ЦСКА в финале Кубка

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин ответил на вопрос корреспондента «СЭ», стоит ли вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову играть против ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России.

«В ситуациях, какая сейчас у «Краснодара» с Сафоновым, Юрий Павлович Семин ставил основного вратаря. Чехарда никогда ни к чему хорошему не приводила. Основной вратарь должен быть один. Акгацев — интересный голкипер, и почти созрел для самостоятельного выступления. Но два сильных вратаря в одной команде не уживаются. Один, будучи все время на втором плане, не прогрессирует, а второй играет и растет», — сказал Нигматуллин корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Сафонов пропустил игры против ЦСКА и «Ростова», уступив место в воротах 21-летнему Станиславу Агкацеву, в итоге отыгравшему два сухих матча. Вернувшись в игре против «Ахмата», Сафонов совершил грубую ошибку, попытавшись при помощи разворота избежать подката и потерял мяч, после чего грозненцы сравняли счет до 1:1.

Суперфинал FONBET Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет в московских «Лужниках» 11 июня.