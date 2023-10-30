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Кубок России

Сегодня, 13:10

Николаев — о назначении Опейкиной на матч Кубка России: «Скоро мы увидим ее и в РПЛ»

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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Веры Опейкиной главным арбитром матча 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Локомотивом» и «Рубином».

«Нормально смотрю на это назначение. Мы уже видели Веру Опейкину в матчах мужских команд. Я так понимаю, руководители остались довольны ее работой. Возможно, это ведет к тому, что скоро мы увидим Веру Опейкину в РПЛ. Опейкина судит матчи команд РПЛ, потому что есть нехватка арбитров среди мужчин? Нет, я бы так не сказал. Раньше было хуже с арбитрами. Сейчас мы видим новые имена, в том числе в кубке дебютируют два новых человека. Это еще одно назначение для нее, которое, как я думаю, планировалось еще раньше. По факту мы видим, что с приходом Мажича Вера Опейкина получает назначения на матчи мужских команд», — сказал Николаев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Матч «Локомотив» — «Рубин» состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 18.30 по московскому времени. Ассистентами Опейкиной станут Денис Березнов, Екатерина Курочкина.

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Алексей Николаев
Вера Опейкина
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