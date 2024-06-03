Николаев: «Как сезон закончился невнятной победой «Зенита», так и Кубок достался ему абсолютно невнятно»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Николаев поделился впечатлениями от Суперфинала FONBET Кубка России против «Балтики» (2:1).

— Как весь сезон закончился невнятной победой «Зенита», так и кубок достался ему абсолютно невнятно. Но «Боруссия» тоже была как минимум в первом тайме была на две головы сильнее «Реала». Но «Реал» забил два гола и победил. Тут примерно то же самое. У «Балтики» есть пара человек, которые могли повлиять на исход, но у них в этом матче не получилось. А в «Зените» каждый может повлиять на исход. И я думаю, все по делу. Такой дурацкий сезон должен был именно так закончится, — приводит слова Николаева «РБ Спорт».

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.