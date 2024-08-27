Николаев поддержал решение Машлякевича поставить пенальти в матче «Спартака» и махачкалинского «Динамо»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в комментарии для «СЭ» объяснил, почему главный арбитр Александр Машлякевич назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче против махачкалинского «Динамо» (0:1) в 3-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Этот момент похож на эпизод, когда не поставили пенальти на Лаксальте в матче «Динамо» — «Краснодар». Хотя фол на Лаксальте более очевидный. На мой взгляд, в обоих эпизодах у арбитра был повод признать, что это нарушение правил. Когда арбитры так непоследовательно поступают в похожих эпизодах, возникают вопросы», — сказал Николаев «СЭ».

Он также ответил на вопрос, почему судья назначил пенальти, а не штрафной.

«Это комплексный эпизод. В правилах игры есть пункт, что если защитник начинает держать соперника за футболку до штрафной, и нападающий продолжает движение, а защитник продолжает нарушать правило в штрафной, то это одиннадцатиметровый удар. Там еще был контакт в ногах. Это очень непростой момент. Если считать, что контакт был в ногах, то мы видим, что нарушение было до штрафной площади. ЭСК своими решениями возбуждает эти темы, но, конечно, она поддержит это решение», — заявил Николаев.

Махачкалинское «Динамо» (6 очков) возглавило таблицу группы A. «Спартак» (6) опустился на вторую строчку в квартете.