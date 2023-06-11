Ларин — о суперфинале FONBET Кубка России: «У «Краснодара нет ни одного титула. Наверное, уже пора»

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин в комментарии для «СЭ» высказался о суперфинале Кубка России, в котором «Краснодар» сыграет с ЦСКА.

«Молодежь отличная и у ЦСКА, и у «Краснодара». Надеюсь, они будут главными действующими лицами на поле и кто-то из них обязательно забьет. Кто забьет больше, тот и победит.

На финале прошлого года были «Спартак» и «Динамо», переполненные трибуны. Как сегодня будет, не знаю. Ни за кого не болею. Но у «Краснодара» нет ни одного титула. Наверное, уже пора. Хотя и ЦСКА не желаю поражения», – сказал Ларин «СЭ».

Суперфинал Кубка России пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало матча – в 17.00 по московскому времени.