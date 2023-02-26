Наумов: «Локомотив» должен прибавить в ответном матче, выиграть и пройти дальше»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала FONBET Кубка России, где встретятся «Спартак» и железнодорожники.

«В первом матче ничья была бы закономерным результатом. Но не надо было пропускать в первом тайме, футбол — такая штука... Однако, перед ответной встречей, по моему мнению, это преимущество особой роли не играет, все будет зависеть от того, как команда настроится. Но мне кажется, «Локомотив» должен прибавить в этой игре. И я верю в то, что он выиграет», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Ответный матч между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.