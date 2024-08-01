Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 00:40

Николич — о поражении от «Краснодара»: «Хорошая игра для начала сезона»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги матча группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (0:1).

«Хорошая игра для начала сезона — особенно учитывая, что это кубковая встреча, где у обеих команд было много замен. В матче было много динамики, борьбы, интенсивности. Первый тайм получился не самым качественным, но и там было три-четыре очень хороших голевых момента. А во втором тайме после замен команда начала играть по-другому, и это уже было похоже на нашу игру. Футболисты давили и создавали моменты. К сожалению, забить так и не получилось.
Хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые сегодня поддерживали команду на трибунах. Очень приятно играть на почти полном стадионе, где было более тысячи болельщиков нашего клуба», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

Единственный гол на 52-й минуте забил Кевин Ленини. На 22-й минуте отличился форвард «быков» Джон Кордоба, однако главный арбитр встречи отменил взятие ворот из-за офсайда Александра Эктова.

В следующем матче Кубка России «Краснодар» 15 августа примет «Ахмат», ЦСКА днем ранее в Москве сыграет с «Пари НН».

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/marko-nikolich-bolshoe-spasibo-bolelshchikam-kotorye-segodnya-podderzhivali-komandu-na-tribunakh/
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
0
Читайте также
Соревнования по серфингу на Олимпиаде перенесены из-за непогоды
Медведев извинился за результат на Олимпиаде-2024
В Госдепе заявили о планах создать торговый маршрут в обход России и КНР
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Представлен интерьер российского электромобиля «Атом»
Названа стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры в Москве
Популярное видео
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Ахмат» — «Пари НН»: видеообзор матча Кубка России
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Мы недооценивали Станковича: «Спартак» мощно прибавил и нокаутировал «Динамо»
Адиев — о победе над «Пари НН»: «Отлично, но задумки не всегда получались»
Первая победа «Краснодара» и первое поражение Николича в ЦСКА. Все решил красивейший гол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Адиев — о победе над «Пари НН»: «Отлично, но задумки не всегда получались»

«Краснодар» — ЦСКА: видеообзор матча Кубка России