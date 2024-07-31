Нино сравнил Глушенкова с экс-хавбеком сборной Бразилии Гансо

Защитник «Зенита» Нино после победы над «Факелом» (3:0) в матче 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России сравнил своего одноклубника Максима Глушенкова с экс-игроком сборной Бразилии Гансо.

— «Зенит» забил 15 голов в четырех матчах. Как вам это удается?

— Мы много работаем, стараемся выполнять все, что говорит тренер. Все понимают игровые принципы команды, жертвуют все силы ради нее, и это отражается на количестве забитых нами голов.

— Максим Глушенков быстро влился в команду. Что думаешь о нем?

— Он звезда. Я видел, как он играл, еще до трансфера в «Зенит». И сейчас, когда вижу его в повседневной работе, понимаю, насколько он хорош. Этот парень пришел, чтобы помочь нам, и он это делает.

— С кем бы ты его сравнил?

— Он отличается от других игроков, как Клаудиньо, как Вендел — эти футболисты способны в любой момент решить исход матча. У нас в Бразилии есть такой же особенный игрок, Пауло Энрике Гансо, который так же креативен, склонен к импровизации. Максим как раз из таких.

В следующем матче «Зенит» 14 августа сыграет на выезде с «Рубином», «Факел» 15 августа примет «Акрон».