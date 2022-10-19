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«Нижний Новгород» — «Краснодар»: Москалев ошибочно не удалил Нигматуллина

Александр Бобров
Шеф-редактор
Кадр из трансляции матча «Нижний Новгород» — «Краснодар».
Кадр из трансляции матча «Нижний Новгород» — «Краснодар».
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На 62-й минуте матча 4-го тура пути РПЛ Кубка России «Нижний Новгород» — «Краснодар» (1:0) арбитр Владимир Москалев ошибочно не показал красную карточку вратарю хозяев поля Артуру Нигматуллину и не удалил его с поля.

Не сделал этого судья и чуть позже — после вмешательства видеоассистентов Павла Шадыханова и Алексея Лунева и просмотра видеозаписи.

В итоге вратарь, которому не понравились действия нападающего «Краснодара», за удар соперника рукой вместо заслуженной красной карточки увидел перед собой желтую и избежал длительной дисквалификации.

Кадр из трансляции матча «Нижний Новгород» — «Краснодар».
Кадр из трансляции матча «Нижний Новгород» — «Краснодар».
Артур Нигматуллин
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
Владимир Москалев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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