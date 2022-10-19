«Нижний Новгород» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Нижний Новгород» и «Краснодар» объявили составы на матч 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Агапов, Александров, Жигулев, Милсон, Каккоев, Кротов, Майга, Пенчиков, Юлдошев, Янсане.

Запасные: Гойло, Берковский, Гоцук, Кобесов, Корнюшин, Масоэро, Михайлов, Набиуллин, Рыбчинский, Севикян, Сулейманов, Шильцов.

«Краснодар»: Агкацев, Рамирес, Бородин, Литвинов, Петров, Сперцян, Ленини, Кривцов, Ахметов, Ионов, Кордоба.

Запасные: Сафонов, Сорокин, Кайо, Вилков, Баньяц, Апеков, Мацукатов, Попов, Пивоваров, Олусегун.

Матч «Нижний Новгород» — «Краснодар» состоится сегодня, 19 октября и начнется в 18.00 по московскому времени.