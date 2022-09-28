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Кубок России

28 сентября, 23:11

Нобоа рассказал, почему «Сочи» проиграл ЦСКА

Мария Куцубеева
Корреспондент

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал поражение команды в матче Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (1:2). Он также заявил, что с ним не связывались из сборной Эквадора.

— Мы играли сегодня хорошо. Моменты были. Но мы их не забили. Это наша проблема. В Кубке ноль очков? Еще три игры впереди. Будем стараться сделать максимум в них. Потом посмотрим.

— Впереди чемпионат мира. Из сборной Эквадора с тобой не связывались?

— Тренеры решили, что лучше играть молодыми. Никаких проблем. Я играю со своей командой. Конечно, я болею за Эквадор. Я фанат. Хочу, чтобы они всегда побеждали.

— Обиды на тренера нет?

— Нет. Он объяснил свое решение, все хорошо.

ЦСКА с 9 очками занимает первое место в группе D. «Сочи» — 0 баллов и четвертая строчка.

1 октября красно-синие сыграют с «Химками» в РПЛ, а «Сочи» встретится с «Оренбургом».

Кристиан Нобоа
Кубок России
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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