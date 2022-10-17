Норманн может сыграть с «Ростовом» в Кубке России

Сегодня, 15:51
Полузащитник «Динамо» Норманн в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, когда сможет вернуться на поле после травмы. 8 октября хавбек получил травму плеча в матче 12-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).
— Как ты себя чувствуешь? Была информация, что ты пропустишь месяц.
— Рад, что «Динамо» в прошедшем матче набрало три очка. Я скоро буду готов выйти на поле!
— Сможешь ли ты сыграть в матче против «Ростова»?
— Может быть. Я еще не знаю.
Матч «Динамо» — «Ростов» пройдет во вторник, 18 октября. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 20.30 по московскому времени.
В текущем сезоне Норманн провел 6 матчей за «Динамо» и не отметился результативными действиями.