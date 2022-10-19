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Кубок России

Сегодня, 11:04

Норманн рассказал, как встретился с бывшими одноклубниками из «Ростова»

Микеле Антонов

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн в комментарии для «СЭ» рассказал о том, как встретился с бывшими одноклубниками из «Ростова».

— Как вы встретились с игроками «Ростова»?

— Все хорошо, все хорошо.

26-летний норвежец перешел в «Динамо» из «Ростова» на правах аренды в сентябре 2022 года. Срок соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Норманн провел за «Динамо» 6 матчей во всех турнирах и пока не отличился результативными действиями.

Матиас Норманн
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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