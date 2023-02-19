Норманн вернулся в общую группу «Динамо» и готовится сыграть в кубковом матче против «Крыльев Советов»

Полузащитник «Динамо» Маттиас Норманн вернулся в общую группу и готовится к матчу 1/4 финала FONBET Кубка России против «Крыльев Советов». Об этом сообщает Sport24.

Ранее 26-летний футболист пропустил заключительные товарищеские игры московского клуба на зимних сборах по рекомендациям медицинского штаба.

В текущем сезоне Норманн провел за «Динамо» 6 матчей и получил 2 желтые карточки.

Первый матч между «Динамо» и «Крыльями Советов» в рамках FONBET Кубка России пройдет 23 февраля в Самаре.