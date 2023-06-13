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Сегодня, 16:48

Новиков объяснил, почему Акинфеев успешно играет в сериях пенальти

Алина Савинова
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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков после победы московской команды в суперфинале FONBET Кубка России ответил на вопрос, можно ли вратарям научиться отбивать пенальти.

«Серия пенальти — это чистая лотерея. Отгадал, куда игрок будет бить — есть шанс отбить. Здесь важна интуция. Акинфеев с испанцами брал пенальти, а теперь это вновь случилось в «Лужниках», но уже с «Краснодаром». Прокачать какие-то навыки в этом аспекте игры очень сложно. У Акинфеева огромный опыт и выработалось чутье», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

В суперфинале FONBET Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз в истории стал победителем турнира. В минувшем сезоне 37-летний вратарь московской команды Игорь Акинфеев провел 6 матчей в Кубке, пропустил 5 мячей и 1 игру отстоял на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-u-akinfeeva-vy-rabotalos-chut-e-poe-tomu-on-uspeshno-igrat-v-seriyah-penal-ti/
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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