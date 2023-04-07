Новиков: «Гончаренко — хороший раздражитель для ЦСКА. Он попробует доказать, что его уход был несправедлив»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков высказался о шансах армейцев в FONBET Кубке России.

«Если ЦСКА будет играть в свою игру, то команда должна пройти «Урал». Будем на это надеяться. Самое главное, как команды подойдут к этим играм. Перед ответным поединком у обеих команд сложный календарь. Гончаренко — хороший раздражитель для ЦСКА. Он попробует доказать, что его уход был несправедлив, а москвичи же попробуют доказать, что все сделали правильно. Это будет тренерская дуэль. Сейчас игрокам ЦСКА нужно выкладываться на 100% в каждом матче», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

ЦСКА и «Урал» вышли в финал Пути РПЛ FONBET Кубка России. Первый матч между командами запланирован на 18-20 апреля, а ответная игра пройдет в промежуток со 2 по 4 мая.