Алип о суперфинале Кубка России: «Я сам еще не верю, что забил решающий гол»

Казахстанский защитник «Зенита» Нуралы Алип поделился впечатлениями после победы своей команды над «Балтикой» (2:1) в суперфинале FONBET Кубка России.

Алип забил победный гол сине-бело-голубых на 90+5-й минуте матча.

«Вообще какое-то чудо! Я сам еще не верю, что забил этот решающий гол. Весь сезон Александр Геннадьевич Анюков верил в меня, подходил, говорил, что я должен забить. И сегодня он сказал: «Казах, давай, последний матч сезона. Ты должен забить».

Я рад, что первый мой гол за «Зенит» получился именно таким. Но сам не представлял, что такое возможно», — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».

В сезоне-2023/24 «Зенит» выиграл все три турнира, в которых участвовал — чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Команда из Санкт-Петербурга оформила российский требл впервые в своей истории.