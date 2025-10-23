Нутрициолог не считает «Киндер сюрприз» хорошим перекусом для Станковича: «Лучше заменить темным шоколадом»

23 октября, 14:45
Нутрициолог Александра Степаненко в разговоре с «СЭ» отреагировала на подаренный главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу «Киндер сюрприз» после матча группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против махачкалинского «Динамо» (3:1).
На полученный подарок Станкович ответил: «Я толстый. Я большой».
«Кидер сюрприз» — это же шоколад, который содержит большое количество жиров и углеводов. И с точки зрения здоровья это не самый лучший вариант для перекуса. Для человека, который считает, что он немного не в форме, хорошо, что он себя ограничивает в этом. Он делает правильно, потому что в этом продукте есть в составе насыщенный жир. Там может прятаться пальмовое масло, рафинированный жир, который вреден для здоровья. При этом у него высокая калорийность и низкая питательная ценность. Так что я думаю, что хорошо, что он ограничивает себя в этом. Лучше заменить это, например, темным шоколадом, в котором процент какао больше 70», — сказала Степаненко «СЭ».
В 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» сыграет с «Локомотивом».
С детства за Уралмаш!
Нутрициолог - это диетолог с купленным в интернете дипломом. Барулеву неплохо было бы еще знахаря какого-нибудь спросить...
23.10.2025
hottie
Нутрициолог то ладно еще. Ее спросили - она ответила. Задавший ей этот вопрос Барулев как уже видно не уступает в интеллектуальном развитии другим авторам СЭ.
23.10.2025
shpasic
23.10.2025
zg
Офигительная новость!
23.10.2025