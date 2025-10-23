Видео
23 октября, 14:45

Нутрициолог не считает «Киндер сюрприз» хорошим перекусом для Станковича: «Лучше заменить темным шоколадом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Нутрициолог Александра Степаненко в разговоре с «СЭ» отреагировала на подаренный главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу «Киндер сюрприз» после матча группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против махачкалинского «Динамо» (3:1).

На полученный подарок Станкович ответил: «Я толстый. Я большой».

«Кидер сюрприз» — это же шоколад, который содержит большое количество жиров и углеводов. И с точки зрения здоровья это не самый лучший вариант для перекуса. Для человека, который считает, что он немного не в форме, хорошо, что он себя ограничивает в этом. Он делает правильно, потому что в этом продукте есть в составе насыщенный жир. Там может прятаться пальмовое масло, рафинированный жир, который вреден для здоровья. При этом у него высокая калорийность и низкая питательная ценность. Так что я думаю, что хорошо, что он ограничивает себя в этом. Лучше заменить это, например, темным шоколадом, в котором процент какао больше 70», — сказала Степаненко «СЭ».

В 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» сыграет с «Локомотивом».

4

  • С детства за Уралмаш!

    Нутрициолог - это диетолог с купленным в интернете дипломом. Барулеву неплохо было бы еще знахаря какого-нибудь спросить...

    23.10.2025

  • hottie

    Нутрициолог то ладно еще. Ее спросили - она ответила. Задавший ей этот вопрос Барулев как уже видно не уступает в интеллектуальном развитии другим авторам СЭ.

    23.10.2025

  • shpasic

    Всё о спорте авторитетно и профессионально — Спорт-Экспресс. СМИ

    23.10.2025

  • zg

    Офигительная новость!

    23.10.2025

