Нужно ли было менять Агкацева на Сафонова перед серией пенальти? Мнение Габулова

Бывший голкипер ЦСКА Владимир Габулов в интервью «СЭ» оценил серию пенальти в суперфинале Кубка России «Краснодар» — ЦСКА.

«Агкацев очень хотел себя проявить. Но это все-таки его первая серия пенальти. По себе знаю, как тяжело порой даются послематчевые 11-метровые удары. Не всегда получается спасти столько раз, сколько нужно. Но тут точно не стоит критиковать вратаря краснодарцев. Один мяч, к слову, он почти достал, но тот от его рук все же заскочил в ворота. А так могло получиться просто блестящее спасение.

Акинфеев же, помимо двух спасений, мог еще дважды вытащить. Удары были сложные, но Игорь дотягивался до мяча. Ну и, конечно, два его ключевых сейва позволили ЦСКА завоевать трофей.

Нужно ли было тренерам «Краснодара» перед серией пенальти поменять Агкацева на Сафонова? Ну мы же не знаем, в какой форме сейчас Матвей. Возможно, он не в лучших кондициях. Может быть, испытывает какой-то дискомфорт. Здесь тренерам, конечно, виднее.

Вообще я скептически отношусь к тому, когда вратаря, который провел все 90 минут, меняют перед пенальти. Да, история знает случаи, когда такие ходы себя оправдывали. Однако мне кажется, что тренеры «Краснодара» поступили правильно. Раз Агкацев начал этот матч, то он и должен был его закончить», — сказал Габулов.

Агкацев является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне 21-летний голкипер провел 8 матчей за основную команду, пропустил 6 мячей и 4 раза отстоял на ноль.

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