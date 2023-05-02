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Кубок России

Сегодня, 14:08

Около 500 болельщиков «Акрона» приедут на кубковый матч с «Краснодаром» на бесплатных автобусах

Алина Савинова
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов сообщил, что около 500 болельщиков доберутся на матч финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Краснодаром» на бесплатных автобусах от тольяттинского клуба.

«На автобусах на матч приедут порядка 500 человек. В принципе, ожидаем 2-2,5 тысяч болельщиков на игре. Болельщики всегда нам помогают, надеемся на их слаженную поддержку, чтобы команда чувствовала. Я уверен, что футболисты услышат и почувствуют поддержку. Подготовка к игре в целом была в штатном режиме из того, что нам было доступно по времени. Ребята готовы к завтрашнему матчу, надеюсь, что все сложится хорошо», — приводит ТАСС слова Власова.

Матч между командами пройдет в Краснодаре 3 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/17657661
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