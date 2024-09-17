Олег Иванов: «Кто из нас с Дзюбой закончит карьеру раньше? Там наверху скажут»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов прокомментировал итог матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:2).

— Проиграли лидерам на выезде — «Спартаку» и «Зениту». Какую оценку поставлю команде за результаты в Кубке и чемпионате? Мы анализируем и хотим побеждать, но так получилось.

— Как вам переход Дзюбы в «Акрон»?

— У человека есть цель и мечта — поставить рекорды по голам и ассистам. Человек следует за своей мечтой. У него не было предложений от топ-клубов, поэтому пошел туда, куда позвали.

— Кто из вас раньше закончит карьеру?

— Там наверху скажут.