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Кубок России

5 декабря 2018, 22:26

Олег Кононов: "Тяжело строить центральную зону, когда нет Зобнина"

Александр Рогулев
Корреспондент
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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов обяснил выбор состава на первый матч четвертьфинала Олимп-Кубка России против "Урала" (1:1).

– Почему играл Тимофеев? Кажется, он проваливает уже вторую игру.

– Тяжело делать выбор в этой зоне, у нас нет Романа Зобнина, – заявил Кононов. – Есть молодой Михаил Игнатов, который тренируется, но функциональное состояние у него оставляет желать лучшего. На сегодняшнюю игру я выбрал Артема Тимофеева в силу того, что футболист хорошо себя показывает в матчах и тренировках. Не так плохо, как вы его расписываете. Я попробовал Ивелина Попова сегодня там, что будет завтра или через два дня – посмотрим. На данный момент футболист провел две игры. Я также недоволен его действиями, как и он сам.

– Где вы видите место Зобнина? Если мечтать, что у вас все здоровы. Если Глушаков и Фернанду в середине, слева Мельгарехо…

– А справа? Вот справа и есть Зобнин. Это если помечтать. Но если бы все были здоровы, "Спартак" играл бы в другую схему. (Александр Рогулев)

Ответный матч четвертьфинала пройдет 24 февраля в Екатеринбурге.

FONBET Кубок России. 1/4 финала
05 дек, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:1
Урал

 

ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Олег Кононов
0
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