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Кубок России

27 ноября, 22:13

Романцев о побоище «Зенита» и «Спартака»: «Драка не из самых крутых — без крови, сирен «скорой» и спецназа»

Романцев отреагировал на драку футболистов в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак»
Александр Львов
Обозреватель
Драка футболистов «Зенита» и «Спартака».
Фото Сергей Волгин
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Самый титулованный российский тренер Олег Романцев прокомментировал драку футболистов в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Спартак» — 0:0 (пен. 4:2).

«Драка-то вроде бы не из самых крутых — без крови, сирен «Скорой», спецназа. Зато сколько интересных вопросов породила. А уж, как я за родной КДК порадовался — наконец-то и ему настоящее дело обломилось. Это вам не какое-то непонятное выяснение отношений между двумя тренерами, которые к тому же еще и руки потом пожали. Тут история посерьезней — с мордобоем, представителями разных национальностей. Тут надо копать и копать, чтобы всем виновным по полной досталось. Чтобы про «фейр плей» и «Нет расизму» не забывали!» — сказал Романцев «СЭ».

Драка между игроками &laquo;Зенита&raquo; и &laquo;Спартака&raquo;. «Может, в Питере стоило начать с драки, чтобы игра была веселее?» Эмоциональная реплика Романцева после матча «Зенит» — «Спартак»

После драки главный судья матча Владимир Москалев принял решение удалить шестерых футболистов: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак»).

Олег Романцев
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
7
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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