Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 10:50

Терехин считает, что «Динамо» выиграет дерби со «Спартаком» в Кубке России

Telegram Дзен

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин высказался о предстоящем матче бело-голубых против столичного «Спартака» в FONBET Кубке России.

— Ожидаю победы «Динамо». С «Локомотивом» семь воспитанников вышло, еще не все опытные подъехали, какой запас у динамовцев. Думаю, со «Спартаком» они также будут доказывать. Без разницы, что матч в гостях, сейчас им с Личкой это вообще без разницы.

«Спартак» вообще непонятно, во что играет. Да, победили в последнем матче, но это «Химки». «Спартак» сейчас никакой. Станкович пока только знакомится с командой, у них пока неразбериха. Он до зимы только разбираться будет. Ротация вряд ли будет. Они ведь не могли устать за две игры. Но у «Спартака» нет стабильности уже года три. «Динамо» сейчас стабильнее, у команды глаза горят. Появился стабильный вратарь Лунев, а то в прошлом году и Шунин, и Лещук проваливались, — сказал Терехин корреспонденту Legalbet Дмитрию Бебякину.

Матч первого тура группы А FONBET Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 31 июля. Также в группу А попали махачкалинское «Динамо» и «Крылья Советов».

Источник: Legalbet
Олег Терехин
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
2
0
Читайте также
Польская каноистка заявила, что допинг попал в организм во время лечения собаки
Украинская теннисистка Калинина снялась с Олимпиады в Париже из-за болезни
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Барко восхитил всех. Что произошло после победы «Спартака» над «Химками»
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Локомотив» против «Ростова», «Зенит» — «Факел». Онлайн-трансляция матчей Кубка России
«Зенит» — «Факел»: результаты и статистика личных встреч
«Локомотив» — «Ростов»: результаты и статистика личных встреч
Кубок России 30 июля, расписание и результаты матчей: «Локомотив» — «Ростов», «Зенит» — «Факел», 2DROTS и другие игры
Арбитр Москалев обслужит матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо»
В «Спартаке» ожидают около 20 тысяч зрителей на матче против «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Защитник «Динамо» Даса назвал эмоциональным дерби со «Спартаком»