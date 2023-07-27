Олусегун назвал «Спартак» злейшим соперником «Краснодара» в РПЛ: «Очный матч будет возмездием»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун ответил «СЭ» на вопрос о том, кто является самым принципиальным соперником в РПЛ.

— Цели на сезон?

— Играть в команде, помогать одноклубникам, потому что мы хотим выиграть РПЛ. Надеемся на это благодаря тренировкам.

— Злейший соперник в лиге?

— Конечно, это «Спартак». Мы проиграли им дважды в последних двух матчах, так что следующая очная встреча будет возмездием.

«Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг, 27 июля в первом туре групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.