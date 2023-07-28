Олусегун заявил, что «Краснодар» играл лучше «Спартака» в FONBET Кубке России

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун отреагировал на поражение в матче со «Спартаком» (1:2) в первом туре группового этапа FONBET Кубка России.

«Мы готовились к этой игре, чтобы победить, но, к сожалению, получили не тот результат, который хотели. Считаю, что до удаления мы играли лучше, чем «Спартак», но потом все изменилось. В следующей игре сделаем все, чтобы победить», — цитирует Олусегуна «РБ Спорт».