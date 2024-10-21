Сегодня, 15:08
РФС объявил назначения арбитров и инспекторов на матчи 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России, которые пройдут с 22 по 24 октября.
Вера Опейкина будет судить встречу между «Оренбургом» и «Химками». Ее помощниками станут Денис Петров и Альмир Хатмуллин. На ВАР назначен Сергей Цыганок.
Игра состоится в Оренбурге 23 октября и начнется в 16.30 по местному времени.
22 октября (вторник)
«Факел» — «Зенит»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Валентин Мурашов, Артем Перов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Александр Машлякевич; инспектор — Эдуард Малый.
«Динамо» Махачкала — «Спартак»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Максим Ковалев; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Сергей Карасев, АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Александр Гончар.
ЦСКА — «Ахмат»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Сергей Каруненко, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Иванов, АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Владимир Казьменко.
23 октября (среда)
«Оренбург» — «Химки»: судья — Вера Опейкина; помощники судьи — Денис Петров, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Сергей Цыганок, АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Николай Иванов.
«Ростов» — «Локомотив»: судья — Егор Егоров; помощники судьи — Адлан Хатуев, Андрей Филипкин; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Кирилл Левников, АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Андрей Бутенко.
«Акрон» — «Рубин»: судья — Артем Любимов; помощники судьи — Дмитрий Жвакин, Руслан Шекемов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Василий Казарцев, АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Виктор Кулагин.
«Краснодар» — «Пари НН»: судья — Евгений Кукуляк; помощники судьи — Александр Богданов, Алексей Ермилов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Евгений Буланов, АВАР — Роман Галимов; инспектор — Юрий Баскаков.
24 октября (четверг)
«Крылья Советов» — «Динамо» Москва: судья — Ян Бобровский; помощники судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Маликов; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Роман Сафьян, АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Олег Соколов.
В Пути РПЛ принимают участие 16 клубов РПЛ, которые разделены на четыре группы. Команды должны сыграть шесть матчей на групповой стадии.
Кубок России по футболу сезона-2024/25: новости, расписание и результаты матчей, статистика игр и комментарии экспертов
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|5
|13-4
|12
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|5
|8-7
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2