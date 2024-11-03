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Сегодня, 12:18

Определено расписание ответных матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Алина Савинова
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Российский футбольный союз (РФС) утвердил даты и время начала ответных матчей 1/4 финала Пути РПЛ и первого этапа 1/4 финала пути регионов.

В четвертьфинале верхней сетки ЦСКА 26 ноября примет на своем поле «Рубин». На следующий день сыграют «Ахмат» с «Зенитом» и «Ростов» со «Спартаком». 28-го числа «Локомотив» на своем поле встретится с московским «Динамо».

Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи

26 ноября (вторник)

20:30. ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань)

27 ноября (среда)

18:15. «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

20:30. «Ростов» — «Спартак» (Москва)

28 ноября (четверг)

19:30. «Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва)

Путь регионов. 1/4 финала. Первый этап

26 ноября (вторник)

16:00. «Тюмень» — «Краснодар»

18:15. «Шинник» (Ярославль) — «Акрон» (Тольятти)

27 ноября (среда)

16:00. «Урал» (Екатеринбург) — «Химки»

18:15. «Сочи» — «Динамо» (Махачкала)

В 1/4 финала команды, занявшие первые места в группах Пути РПЛ, играют с теми, кто финишировал на второй строчке. Проигравшие клубы в четвертьфиналах и полуфиналах плей-офф верхней сетки продолжат выступление в Кубке со второго этапа соответствующего раунда плей-офф нижней сетки.

Источник: https://rfs.ru/news/221495
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Групповой этап
Плей-офф
A
B
C
D
И М О
1 Спартак 6 14-4 15
2 Динамо 6 17-13 11
3 Динамо Мх 6 8-8 8
4 Кр. Советов 6 8-22 2
Показать матчи группы
31.07
18:30
Спартак
Динамо
3 : 0
01.08
19:30
Динамо Мх
Крылья Советов
1 : 0
14.08
19:30
Динамо
Динамо Мх
2 : 1
14.08
19:30
Крылья Советов
Спартак
0 : 3
27.08
19:30
Спартак
Динамо Мх
0 : 1
28.08
19:30
Динамо
Крылья Советов
5 : 1
18.09
21:15
Динамо Мх
Динамо
П 3 : 5
2 : 2
19.09
20:45
Спартак
Крылья Советов
4 : 1
02.10
19:00
Динамо
Спартак
2 : 3
02.10
19:00
Крылья Советов
Динамо Мх
П 5 : 3
3 : 3
22.10
18:30
Динамо Мх
Спартак
0 : 1
24.10
19:00
Крылья Советов
Динамо
3 : 6
И М О
1 Локомотив 6 17-6 17
2 Ростов 6 11-7 11
3 Химки 6 5-16 5
4 Оренбург 6 6-10 3
Показать матчи группы
30.07
18:30
Локомотив
Ростов
1 : 0
31.07
16:00
Химки
Оренбург
1 : 0
13.08
17:30
Оренбург
Локомотив
2 : 3
13.08
20:00
Ростов
Химки
3 : 1
28.08
15:00
Оренбург
Ростов
0 : 1
28.08
19:30
Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
19:00
Ростов
Оренбург
3 : 1
19.09
18:30
Химки
Локомотив
1 : 5
01.10
18:30
Локомотив
Оренбург
2 : 1
02.10
16:15
Химки
Ростов
П 8 : 7
2 : 2
23.10
16:30
Оренбург
Химки
2 : 0
23.10
19:00
Ростов
Локомотив
П 7 : 8
2 : 2
И М О
1 ЦСКА 6 8-2 14
2 Ахмат 6 9-6 9
3 Краснодар 6 4-7 9
4 Пари НН 6 5-11 4
Показать матчи группы
31.07
21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
4 : 1
31.07
21:00
Краснодар
ЦСКА
1 : 0
14.08
17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
1 : 1
15.08
20:30
Краснодар
Ахмат
1 : 0
27.08
17:15
Ахмат
ЦСКА
0 : 2
28.08
17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0 : 1
18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0 : 2
02.10
21:15
Ахмат
Краснодар
3 : 0
22.10
20:45
ЦСКА
Ахмат
1 : 0
23.10
21:15
Краснодар
Пари Нижний Новгород
1 : 2
И М О
1 Зенит 6 13-2 16
2 Рубин 6 7-4 9
3 Акрон 6 6-12 8
4 Факел 6 2-10 3
Показать матчи группы
30.07
18:30
Рубин
Акрон
4 : 0
30.07
21:00
Зенит
Факел
3 : 0
14.08
17:15
Рубин
Зенит
0 : 1
15.08
18:00
Факел
Акрон
1 : 2
27.08
17:15
Акрон
Зенит
П 5 : 4
1 : 1
27.08
19:30
Факел
Рубин
0 : 2
17.09
20:00
Зенит
Рубин
2 : 0
18.09
16:15
Акрон
Факел
2 : 0
01.10
16:15
Рубин
Факел
0 : 1
02.10
21:15
Зенит
Акрон
5 : 1
22.10
16:15
Факел
Зенит
0 : 1
23.10
19:00
Акрон
Рубин
0 : 1
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сен
01
окт
02
окт
22
окт
23
окт
24
окт
30.07 18:30
Локомотив
Ростов
1
0
30.07 18:30
Рубин
Акрон
4
0
30.07 21:00
Зенит
Факел
3
0
31.07 16:00
Химки
Оренбург
1
0
31.07 18:30
Спартак
Динамо
3
0
31.07 21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
4
1
31.07 21:00
Краснодар
ЦСКА
1
0
01.08 19:30
Динамо Мх
Крылья Советов
1
0
13.08 17:30
Оренбург
Локомотив
2
3
13.08 20:00
Ростов
Химки
3
1
14.08 17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П
4
2
1
1
14.08 17:15
Рубин
Зенит
0
1
14.08 19:30
Динамо
Динамо Мх
2
1
14.08 19:30
Крылья Советов
Спартак
0
3
15.08 18:00
Факел
Акрон
1
2
15.08 20:30
Краснодар
Ахмат
1
0
27.08 17:15
Ахмат
ЦСКА
0
2
27.08 17:15
Акрон
Зенит
П
5
4
1
1
27.08 19:30
Спартак
Динамо Мх
0
1
27.08 19:30
Факел
Рубин
0
2
28.08 15:00
Оренбург
Ростов
0
1
28.08 17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
0
1
28.08 19:30
Динамо
Крылья Советов
5
1
28.08 19:30
Локомотив
Химки
4
0
17.09 20:00
Зенит
Рубин
2
0
18.09 16:15
Акрон
Факел
2
0
18.09 19:00
Ростов
Оренбург
3
1
18.09 19:00
ЦСКА
Краснодар
2
0
18.09 21:15
Динамо Мх
Динамо
П
3
5
2
2
19.09 18:30
Химки
Локомотив
1
5
19.09 18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1
2
19.09 20:45
Спартак
Крылья Советов
4
1
01.10 16:15
Рубин
Факел
0
1
01.10 18:30
Локомотив
Оренбург
2
1
01.10 20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0
2
02.10 16:15
Химки
Ростов
П
8
7
2
2
02.10 19:00
Динамо
Спартак
2
3
02.10 19:00
Крылья Советов
Динамо Мх
П
5
3
3
3
02.10 21:15
Ахмат
Краснодар
3
0
02.10 21:15
Зенит
Акрон
5
1
22.10 16:15
Факел
Зенит
0
1
22.10 18:30
Динамо Мх
Спартак
0
1
22.10 20:45
ЦСКА
Ахмат
1
0
23.10 16:30
Оренбург
Химки
2
0
23.10 19:00
Ростов
Локомотив
П
7
8
2
2
23.10 19:00
Акрон
Рубин
0
1
23.10 21:15
Краснодар
Пари Нижний Новгород
1
2
24.10 19:00
Крылья Советов
Динамо
3
6
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Динамо Мх

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