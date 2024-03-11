Судья Иванов назначен на матч «Зенит» — «Динамо» в четвертьфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России

РФС назначил арбитров и инспекторов на ответные матчи 1/4 финала Пути РПЛ и Пути регионов FONBET Кубка России.

12 марта состоится матч ЦСКА — «Ростов», главным судьей которого станет Сергей Карасев. Игра пройдет на «ВЭБ Арене».

«Зенит» и «Динамо» сыграют 13 марта. Обслужит матч бригада Сергея Иванова. Встреча пройдет на «Газпром Арене».

В первых матчах Пути РПЛ «Ростов» дома сыграл вничью с ЦСКА (1:1), «Динамо» на своем стадионе обыграло «Зенит» (1:0), «Спартак» в гостях проиграл «Оренбургу» (0:1), «Балтика» не смогла одолеть дома «Локомотив» (2:2).

Путь РПЛ:

ЦСКА — «Ростов» (12 марта, 20.15 мск): судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Зенит» — «Динамо» (13 марта, 20.15 мск): судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Мацюра.

«Спартак» — «Оренбург» (14 марта, 18.00 мск): судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Мартынов.

«Локомотив» — «Балтика» (14 марта, 18.00 мск): судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Алексей Стипиди; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Юрий Баскаков.

Путь регионов:

«Химки» — «Краснодар» (12 марта, 18.00 мск): судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Андрей Бутенко.

«Волгарь» — «Ахмат» (13 марта, 15.30 мск): судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Алексей Воронцов; резервный судья — Олег Соколов; инспектор — Олег Соколов.

«Родина» — «Урал» (13 марта, 18.00 мск): судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Сергей Чебан; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Эдуард Малый.

«СКА-Хабаровск» — «Сочи» (14 марта, 15.30 мск): судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Алексей Резников.