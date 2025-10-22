Определились все пары 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России

Стали известны все пары четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Это произошло после победы «Динамо» над «Крыльями Советов» (4:0) в 6-м туре группового турнира. Бело-голубые заняли второе место в группе B и в 1/4 финала сыграют с «Зенитом», ставшим победителем группы A. Пары 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России: «Зенит» — «Динамо» (Москва)

«Краснодар» — «Оренбург»

«Спартак» — «Локомотив»

ЦСКА — «Динамо» (Махачкала)

LifeTV А мне нравятся пары. Хочу чтобы в них играли все сильнейшие футболисты. Никакого расслабона. Спартак - Локомотив Зенит - Динамо Потрясающие матчи!!! 22.10.2025

Saiga-спринтер Многие в недо-кубке из путейки РПЛ перейдут в ассанизаторы тропинки Регионов. 22.10.2025