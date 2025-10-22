Определились все пары 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России

22 октября, 19:59
Стали известны все пары четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Это произошло после победы «Динамо» над «Крыльями Советов» (4:0) в 6-м туре группового турнира. Бело-голубые заняли второе место в группе B и в 1/4 финала сыграют с «Зенитом», ставшим победителем группы A.
Пары 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России:
А мне нравятся пары. Хочу чтобы в них играли все сильнейшие футболисты. Никакого расслабона. Спартак - Локомотив Зенит - Динамо Потрясающие матчи!!!
Saiga-спринтер
Многие в недо-кубке из путейки РПЛ перейдут в ассанизаторы тропинки Регионов.
Дима Питерский
То есть в пути РПЛ играют сильные команды. А в пути регионов всякое говно играет друг с другом. Генитально.
