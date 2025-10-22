Видео
Футбол
FONBET Кубок России

22 октября, 19:59

Определились все пары 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кубок России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны все пары четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Это произошло после победы «Динамо» над «Крыльями Советов» (4:0) в 6-м туре группового турнира. Бело-голубые заняли второе место в группе B и в 1/4 финала сыграют с «Зенитом», ставшим победителем группы A.

Пары 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России:

  • «Зенит» — «Динамо» (Москва)
  • «Краснодар» — «Оренбург»
  • «Спартак» — «Локомотив»
  • ЦСКА — «Динамо» (Махачкала)
3

  • LifeTV

    А мне нравятся пары. Хочу чтобы в них играли все сильнейшие футболисты. Никакого расслабона. Спартак - Локомотив Зенит - Динамо Потрясающие матчи!!!

    22.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Многие в недо-кубке из путейки РПЛ перейдут в ассанизаторы тропинки Регионов.

    22.10.2025

  • Дима Питерский

    То есть в пути РПЛ играют сильные команды. А в пути регионов всякое говно играет друг с другом. Генитально.

    22.10.2025

