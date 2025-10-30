Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России

30 октября, 22:00
Стали известны все пары первого этапа четвертьфинала пути регионов FONBET Кубка России.
30 октября последними участниками стали «Нефтехимик» после победы над «Уфой» (1:1, пенальти 3:1) и тульский «Арсенал», который выбил «Факел» (3:2).
Расписание 1/4 финала пути регионов Кубка России.
«КАМАЗ» — «Крылья Советов»;
«Арсенал» — «Рубин»;
«Торпедо» — «Балтика»;
«Нефтехимик» — «Ростов».
Матчи пройдут 25-27 ноября.
Saiga-спринтер
Ни одна из пар четвертинки региональной тропинки недо-кубка интересса не представляет.
31.10.2025