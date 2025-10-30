Видео
30 октября, 22:00

Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны все пары первого этапа четвертьфинала пути регионов FONBET Кубка России.

30 октября последними участниками стали «Нефтехимик» после победы над «Уфой» (1:1, пенальти 3:1) и тульский «Арсенал», который выбил «Факел» (3:2).

Расписание 1/4 финала пути регионов Кубка России.

«КАМАЗ» — «Крылья Советов»;

«Арсенал» — «Рубин»;

«Торпедо» — «Балтика»;

«Нефтехимик» — «Ростов».

Матчи пройдут 25-27 ноября.

  • Saiga-спринтер

    Ни одна из пар четвертинки региональной тропинки недо-кубка интересса не представляет.

    31.10.2025

