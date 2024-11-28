Определились все участники следующих этапов Кубка России по футболу

28 ноября, 22:49
Московское «Динамо» стало последним участником полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
В 1/4 финала турнира бело-голубые по сумме двух встреч обыграли «Локомотив» (2:2, пенальти 4:3). Ранее путевки в полуфинал завоевали «Ростов», «Зенит» и ЦСКА.
Во второй этап 1/4 финала Пути регионов вышли «Краснодар», «Урал», «Динамо» Махачкала, «Акрон», «Спартак», «Ахмат», «Локомотив» и «Рубин».
Пары плей-офф в Пути РПЛ и Пути регионов определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2