«Орел» победил белгородский «Салют» в матче Кубка России

«Орел» дома обыграл «Салют» из Белгорода в матче третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 4:2.

Первые два гола в матче забили гости, отметились Арсений Прокуроров и Илья Винников. Хозяева ответили четырьмя голами во втором тайме, отличились Иван Ставцев, Максим Дмитриев и Дмитрий Меркулов (дубль).

«Химик» из Дзержинска на выезде по пенальти победил «Муром» — 2:2 (по пенальти 5:4).

У гостей голы забили Дмитрий Меренчуков и Никита Абрамушкин. У хозяев отметились Карим Гираев и Артем Котик.

Следующие соперники «Орла» и «Химика» в Кубке страны станут известны после жеребьевки.