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Сегодня, 20:23

«Орел» победил белгородский «Салют» в матче Кубка России

Руслан Минаев
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«Орел» дома обыграл «Салют» из Белгорода в матче третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 4:2.

Первые два гола в матче забили гости, отметились Арсений Прокуроров и Илья Винников. Хозяева ответили четырьмя голами во втором тайме, отличились Иван Ставцев, Максим Дмитриев и Дмитрий Меркулов (дубль).

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд
04 сент, 18:30. Центральный (Орел)
Орел
4:2
Салют Бл

«Химик» из Дзержинска на выезде по пенальти победил «Муром» — 2:2 (по пенальти 5:4).

У гостей голы забили Дмитрий Меренчуков и Никита Абрамушкин. У хозяев отметились Карим Гираев и Артем Котик.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд
04 сент, 18:00. им. Виктора Лосева (Муром)
Муром
2:2
Химик Дз

Следующие соперники «Орла» и «Химика» в Кубке страны станут известны после жеребьевки.

Кубок России
ФК Орел
ФК Химик (Дзержинск)
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