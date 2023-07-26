ЦСКА забил шесть голов «Оренбургу» в FONBET Кубке России — команда Ярошика доигрывала вдевятером

ЦСКА в гостях разгромил «Оренбург» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 6:0.

Армейцы забили три гола в течение 10 минут — с 12-й по 22-ю минуту. После первого гола вратарь хозяев Алексей Кеняйкин получил прямую красную карточку за фол на Ярославе Арбузове за пределами штрафной.

В концовке тайма 4-й гол ЦСКА забил Федор Чалов, вышедший на матч с капитанской повязкой.

Во втором тайме хозяева остались вдевятером. Вторую желтую карточку на 64-й минуте за опасную игру получил капитан хозяев Михаил Сиваков. Первое предупреждение защитник заработал 8 минутами ранее.

На 87-й минуте отличился Матвей Кисляк, забивший гол ударом в девятку из-за пределов штрафной. Две минуты спустя Никита Ермаков поставил точку в матче.

В следующей встрече Кубка России ЦСКА сыграет дома с «Факелом» 9 августа. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Сочи».