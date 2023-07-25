В среду, 26 июля, «Оренбург» и ЦСКА сыграют в 1-м туре группового турнира FONBET Кубка России. Матч пройдет на стадионе «Газовик» (Оренбург). Начало — в 16.15 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Оренбург» — ЦСКА будет доступна в перекличке на сайте «СЭ».

Следить за игрой FONBET Кубка России в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

В последних трех официальных играх команда Владимира Федотова обыгрывала оренбуржцев дважды (2:1, 4:0), еще одна встреча завершилась ничьей (2:2).

ЦСКА является действующим обладателем Кубка России. Всего у армейцев 8 побед в этом турнире (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2023).