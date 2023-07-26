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«Оренбург» — ЦСКА: смотреть бесплатно прямую трансляцию матча FONBET Кубка России

«Оренбург» и ЦСКА сыграют кубковый матч 26 июля
Валентина Глазко
Корреспондент
«Оренбург» — ЦСКА.
Фото ФК &quot;Оренбург&quot;
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В среду, 26 июля, «Оренбург» примет ЦСКА в рамках 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России. Игра состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге, начало — в 16.15 по московскому времени.

Кубок России. Группа A
26 июл, 16:15. Газовик (Оренбург)
Оренбург
ЦСКА

Онлайн-трансляция матча «Оренбург» — ЦСКА будет доступна в перекличке на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

ЦСКА — действующий обладатель Кубка страны. Всего у армейцев 8 побед в этом турнире (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2023). Оренбуржцы являются полуфиналистами Кубка России в сезоне-2014/15.

Кубок России 2023 / 2024: календарь и участники группового турнира пути РПЛ

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ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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